https://static.news.ru/photo/531e528c-e791-11e9-b679-fa163e074e61_660.jpg Фото: U.S. Navy/Wikimedia Commons

В состав военно-морского флота США вошёл новый боевой корабль-невидимка прибрежной зоны LCS 20 USS Cincinnati («Цинциннати»). Торжественная церемония прошла в Гольфпорту штата Миссисипи.

Как сообщили в ВМС США, корабль будет нести патрульную службу, защищать флот от атак малых надводных судов и подводных лодок противника, вести противоминную борьбу и разведку, а также участвовать в спецоперациях. На корабле установлен 30-мм зенитный арткомплекс и пусковая установка на 11 ракет Evolved SeaRAM. Также на его борту базируются два вертолёта MH-60R/S «Сихок» и беспилотники.

Как писал News.ru, спутниковые снимки авианосца ВМС США «Рональд Рейган», окружённого пятью военными судами Китая, появились в Сети. По словам пресс-секретаря Минобороны КНР Рена Гоцяна, Вашингтон направил свой корабль для демонстрации силы и повышения милитаризации Южно-Китайского моря. При этом он подчеркнул, что китайские военные будут выполнять свои обязанности и задачи, необходимые для защиты национального суверенитета и безопасности, передаёт компания Sohu, опубликовавшая снимок.