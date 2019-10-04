В состав военно-морского флота США вошёл новый боевой корабль-невидимка прибрежной зоны LCS 20 USS Cincinnati («Цинциннати»). Торжественная церемония прошла в Гольфпорту штата Миссисипи.
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Как писал News.ru, спутниковые снимки авианосца ВМС США «Рональд Рейган», окружённого пятью военными судами Китая, появились в Сети. По словам пресс-секретаря Минобороны КНР Рена Гоцяна, Вашингтон направил свой корабль для демонстрации силы и повышения милитаризации Южно-Китайского моря. При этом он подчеркнул, что китайские военные будут выполнять свои обязанности и задачи, необходимые для защиты национального суверенитета и безопасности, передаёт компания Sohu, опубликовавшая снимок.
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