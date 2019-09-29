Спутниковые снимки авианосца ВМС США «Рональд Рейган», окружённого пятью военными суднами Китая, появились в Сети.
По словам пресс-секретаря Минобороны КНР Рена Гоцяна, Вашингтон направил свой корабль для демонстрации силы и повышения милитаризации Южно-Китайского моря.
При этом он подчеркнул, что китайские военные будут выполнять свои обязанности и задачи, необходимые для защиты национального суверенитета и безопасности, передаёт компания
Ранее News.ru писал, что ракетный крейсер ВМС США Antietam прошёл через Тайваньский пролив в направлении Южно-Китайского моря. Таким образом Вашингтон демонстрирует, что придерживается концепции свободного Индо-Тихоокеанского региона, где действуют международные правила судоходства.