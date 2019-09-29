https://static.news.ru/photo/92c65018-e298-11e9-b0ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: weibo.com

Спутниковые снимки авианосца ВМС США «Рональд Рейган», окружённого пятью военными суднами Китая, появились в Сети.

По словам пресс-секретаря Минобороны КНР Рена Гоцяна, Вашингтон направил свой корабль для демонстрации силы и повышения милитаризации Южно-Китайского моря.

При этом он подчеркнул, что китайские военные будут выполнять свои обязанности и задачи, необходимые для защиты национального суверенитета и безопасности, передаёт компания Sohu , опубликовавшая снимок.

Ранее News.ru писал, что ракетный крейсер ВМС США Antietam прошёл через Тайваньский пролив в направлении Южно-Китайского моря. Таким образом Вашингтон демонстрирует, что придерживается концепции свободного Индо-Тихоокеанского региона, где действуют международные правила судоходства.