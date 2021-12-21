Путин назвал долю современных вооружений в российской армии

Президент России Владимир Путин заявил, что Вооружённые силы РФ чётко и без сбоев выполнили все стоящие перед ними задачи, включая продолжение работ по масштабной модернизации армии и флота. Часть новейших вооружений, в том числе комплексы «Авангард» и «Кинжал», поставлены на боевое дежурство. Доля современного вооружения в войсках превысила 71%, а в стратегических ядерных силах — 89%, отметил глава государства в ходе выступления на расширенном заседании коллегии Министерства обороны. Трансляция заседания ведётся на сайте канала «Россия 24».

Вооружённые силы чётко, без сбоев выполнили все стоящие перед ними задачи. Так, была продолжена работа по масштабной модернизации армии и флота. В результате доля современного вооружения в войсках превысила 71%, а в стратегических ядерных силах — 89%, — заявил президент.

Ранее военный обозреватель Михаил Ходарёнок рассказал, что Россия станет абсолютным лидером в сфере гиперзвуковых вооружений, если удастся перехватить гиперзвуковую цель во время предстоящих испытаний. Тогда страна будет иметь сверхновые разработки как для наступления, так и для обороны.

По его словам, для перехвата гиперзвуковых целей Россия, скорее всего, может использовать зенитную ракетную систему С-500. Испытания по перехвату гиперзвуковых ракет проводят в Арктике, потому что нужно обеспечить безопасность при стрельбе на участке в несколько сотен километров.