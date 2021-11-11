ВКС России пополнятся четырьмя истребителями Су-57 в декабре

Воздушно-космические силы (ВКС) России планируется пополнить четырьмя новыми серийными истребителями пятого поколения Су-57, передаёт РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе. Сейчас в Государственном лётно-испытательном центре имени Чкалова испытывают первый истребитель этой серии, полученный в ноябре 2020 года.

В декабре в ВКС России с Комсомольского-на-Амуре авиационного завода должны быть переданы четыре серийных истребителя Су-57, — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Ростех намерен передать в ВКС России до конца 2021 года несколько истребителей пятого поколения Су-57. Всего до 2027-го российские Вооружённые силы планируется пополнить более чем на 70 Су-57. Таким образом, авиация будет оснащена одними из наиболее передовых в современном мире истребителями.

В начале ноября президент Владимир Путин заявил он необходимости модернизации ВКС России. По его словам, от боеготовности отрасли зависит поддержание стратегического паритета с учётом того, что некоторые зарубежные коллеги стремятся его сломать. Путин подчеркнул, что модернизации ВКС требует общая военно-политическая обстановка.