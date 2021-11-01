Путин призвал модернизировать систему ВКС России

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости модернизировать систему Воздушно-космических сил (ВКС) России. От боеготовности ВКС зависит поддержание стратегического паритета с учётом того, что некоторые зарубежные коллеги стремятся его сломать. Россия будет адекватно реагировать на такие попытки, приводит РИА Новости слова главы государства.

Нам нужно и дальше совершенствовать систему воздушно-космической обороны. Это прямо связано с разработкой в ведущих странах перспективных ударных средств нападения, обладающих высокими скоростными характеристиками, — сказал Путин на совещании с руководством Минобороны и представителями ОПК.

Путин подчеркнул, что этого требует общая военно-политическая обстановка.

Ранее сообщалось, что Ростех поставит в ВКС России до конца 2021 года несколько новейших самолётов — истребителей пятого поколения Су-57. Всего до 2027-го российским Вооружённым силам планируется передать более 70 Су-57. Таким образом, авиация будет оснащена одними из наиболее передовых в современном мире истребителями.

В Ростехе также отметили, что о Су-57 на Западе регулярно публикуются недостоверные факты. В частности, сообщалось, что российская армия якобы никогда не получит эти самолёты. В Китае заявили, что появление у России Су-57 положило конец доминированию США в сфере создания истребителей и несёт в себе серьёзную угрозу для американцев.