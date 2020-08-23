«Вертолёты России» показали новую высокоскоростную лопасть

https://static.news.ru/photo/b00921ce-e5cf-11ea-804b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Вертолёты России

Холдинг «Вертолёты России» (входит в Ростех) во время международного военно-технического форума «Армия-2020» показал цельнокомпозитную вертолётную лопасть новой формы, которая позволит повысить максимальную скорость боевых Ми-28 и Ми-35.

По данным пресс-службы холдинга, разработка имеет новые упруго-массовые и аэродинамические характеристики, она производится по технологии одношагового формования в прессформе. Испытания прошли в составе летающей лаборатории перспективного скоростного вертолёта.

В ходе испытаний летающая лаборатория на базе вертолёта Ми-24, оснащённая комплектом новых лопастей, достигла скорости более 400 км/ч без внесения схемных изменений в конструкцию вертолёта, — сообщил гендиректор «Вертолётов России» Андрей Богинский.

Он отметил, что при этом разработчикам удалось сохранить низкий уровень вибраций и нагрузок, что указывает на высокий потенциал новых лопастей.

В пресс-службе добавили , что сейчас проводятся заводские лётные испытания на вертолёте Ми-28Н.

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