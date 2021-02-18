ВДВ получат новую бронетехнику

https://static.news.ru/photo/4e843b8c-7233-11eb-ab74-96000091f725_660.jpg Фото: MOD Russia / globallookpress

Скоро на вооружение ВДВ поступит новая десантируемая боевая техника на бронированном гусеничном и колёсном шасси. Новые машины будут десантировать с парашютами на базовых шасси БМД-4М и БТР-МДМ.

Об этом в интервью «Красной звезде» сообщил заместитель командующего ВДВ Анатолий Концевой.

В соответствии с концепцией развития вооружения и техники ВДВ планируется создание и принятие на вооружение унифицированной, авиатранспортабельной и десантируемой боевой техники на едином бронированном гусеничном и колёсном шасси, — сообщил генерал-майор.

Штурмовикам передадут защищённый автомобиль «Тайфун-ВДВ» и другие спецсредства. Новая техника, объяснил Концевой, позволит обеспечить информационно-техническое взаимодействие всех автоматических систем ВДВ с остальными родами войск ВС РФ.

В 2021 году в России появится уже 12 десантно-штурмовых батальонов, которых оснастят БМД-4М. По госзаказу им передадут ещё два комплекта машин. Также на вооружение поступит более 250 единиц современных и модернизированных образцов вооружения и техники и более 10 тысяч средств десантирования.

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