В США заказали истребители для гиперзвукового оружия

https://static.news.ru/photo/33ca0fd2-c56e-11ea-ac29-fa163e074e61_660.jpg Истребители F-15 Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пентагон заказал первые модернизированные истребители F-15EX, которые смогут нести гиперзвуковое оружие. Контракт на $1,2 млрд заключён с компанией Boeing, он предусматривает поставку восьми истребителей.

F-15EX несёт больше вооружения, чем любой другой истребитель его класса и может запускать гиперзвуковое оружие длиной до 22 футов (около 7 метров. — NEWS.ru) и весом до 7000 фунтов (около 3,2 тонны. — NEWS.ru), — говорится в сообщении компании Boeing.

Отмечается, что ВВС США также объявили бессрочный контракт на поставку данной модели боевых самолётов на сумму $23 млрд.

Планы на будущее говорят о 144 истребителях, — указано в сообщении.

Первые два F-15EX должны быть собраны во втором квартале 2021 финансового года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что главнокомандующий ВКС Сергей Суровикин заявил: зенитная ракетная система С-500 «Прометей» будет обладать способностью уничтожать гиперзвуковое оружие в околоземном пространстве. По его словам, технические характеристики позволяют считать С-500 первым поколением систем противокосмической обороны. Главком ВКС добавил, что в мире нет аналогов «Прометею».