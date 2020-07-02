В ВКС заявили о возможности С-500 уничтожать гиперзвуковое оружие в космосе

https://static.news.ru/photo/25b0fc80-bcbd-11ea-b233-fa163e074e61_660.jpgФото: Vitaly V. Kuzmin/CC BY-SA 4.0/wikipedia.org
Главнокомандующий ВКС Сергей Суровикин заявил, что зенитная ракетная система С-500 «Прометей» будет обладать способностью уничтожать гиперзвуковое оружие в околоземном пространстве. По его словам, технические характеристики позволяют считать С-500 первым поколением систем противокосмической обороны.
Заложенные в ЗРС С-500 характеристики позволяют уничтожать помимо аэродинамических и баллистических целей гиперзвуковое оружие всех модификаций, в том числе в ближнем космосе, — сказал Суровикин в интервью «Красной звезде».
Главком ВКС добавил, что в мире нет аналогов «Прометею».
Ранее NEWS.ru сообщал, что специалисты в области оружия догадываются, каким вооружением президент Владимир Путин пообещал «приятно удивить» западных партнёров. Об этом заявил начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС РФ, военный эксперт Сергей Хатылев. По его словам, в перспективе модификация С-500 сможет поражать цель на высоте 200 километров и в ближнем космосе.