В ВКС заявили о возможности С-500 уничтожать гиперзвуковое оружие в космосе

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Российские подводные лодки в конце 2019 года продемонстрировали свою мощь на учениях в Северной Атлантике. Для этого минимум десяти подлодкам пришлось покинуть места своего базирования на арктическом побережье России.

Манёвры показали «силу и амбиции российского флота по защите собственных территорий», сообщает Wall Street Journal. Источники издания отметили, что это были «самые масштабные учения после окончания холодной войны». По мнению...