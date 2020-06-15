Военный эксперт рассказал, каким оружием Путин «приятно удивит» Запад

https://static.news.ru/photo/17dc8e08-af0c-11ea-9185-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты в области оружия догадываются, каким вооружением президент Владимир Путин пообещал «приятно удивить» западных партнёров. Об этом заявил начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС РФ, военный эксперт Сергей Хатылев.

По его словам, противодействовать гиперзвуковому оружию потенциально способна зенитная ракетная система (ЗРС) С-400 «Триумф». Она была создана с расчётом на дальнейшие модификации, а в программное обеспечение уже вшиты потенциальные возможности для поиска, обнаружения и уничтожения гиперзвуковых целей.

По сравнению с С-300 и другими существующими системами в С-400 применены новшества и открытия в области техники и математического обеспечения, антенных и передающих систем, которые позволяют с большой степенью не только обнаруживать, но и автоматически сопровождать гиперзвуковые цели, — цитирует Хатылева «ПолитЭксперт».

Он отметил, что ЗРС может поразить пятикопеечную монету на дальности 100 километров. Даже в условиях активных шумовых помех она способна уничтожать баллистические цели с отражающей поверхностью. У других стран такого вооружения нет, подчеркнул специалист.

При этом, по его словам, система имеет на вооружении ракеты 48Н6 и 40Н6, которые позволяют уничтожать воздушного противника с гиперзвуковой скоростью. В перспективе модификация С-500 сможет поражать цель на высоте 200 километров и в ближнем космосе.

К таким возможностям приближаются и другие российские разработки, добавил Хатылев. Например, зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Викинг», который способен работать с гиперзвуковыми целями. Самое большое преимущество — у системы противоракетной обороны «Нудоль» А235, которая призвана заменить своего предшественника А135. Если раньше система была стационарной, что сейчас может перемещаться и совершать марш в течение 5-10 минут. Она «охраняет не только конкретный объект, но и целые районы», уточнил военный эксперт.

Ранее в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1» Владимир Путин заявил, что на сегодняшний день гиперзвуковое оружие есть только у России. Однако он не исключил, что в будущем оно появится и у других государств. Когда это произойдет, у нашей страны уже будут средства для борьбы с ним, заверил глава государства. При этом, по его мнению, разработка способна «приятно удивить» военных с Запада.

Заявление Путина стало заочным ответом президенту США Дональду Трампу, который незадолго до этого сообщил, что в стране есть «супер-пупер-ракета», которая способна развивать скорость в 17 раз больше, чем существующие аналоги — в три раза быстрее российской или китайской. Некоторое время спустя тот вновь похвастал достижениями, пообещав, что после обновления арсенала вооружения американские военные получат самые быстрые и крайне точные гиперзвуковые ракеты.

Однако, как писал NEWS.ru, судя по поступающим данным, испытания гиперзвуковых ракет в США пока что оказались не вполне успешными.