В США вышел из строя новейший авианосец

https://static.news.ru/photo/1210bde8-aa82-11ea-9253-fa163e074e61_660.jpg Фото: US Navy/Global Look Press

Новейший атомный авианосец ВМС США «Джеральд Р. Форд» (CVN-78) вышел из строя на пять дней из-за проблем с системой запуска самолётов палубной авиации.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на американские Военно-морские силы, сломалась система электромагнитной катапульты EMALS (Electromagnetic Aircraft Launch System). Она нужна для плавного разгона военно-воздушных судов.

Система EMALS была разработана американской фирмой General Atomics. Испытания этой системы проводились с 2017 года, она должна была заменить традиционную паровую катапульту, которая требует хранения больших запасов пресной воды на корабле.

Авианосцы «Джеральд Р. Форд» строятся для нужд американских военных с 2009 года. На этих кораблях используются новейшие технологии и конструктивные решения. Головной корабль вошёл в состав флота США в 2017 году. Всего ВМС страны имеет 11 атомных авианосцев.

NEWS.ru писал, что китайские военные проводят испытание на море авианосца «Шаньдун». Представитель Минобороны КНР Жэнь Гоцян заявил, что во время испытаний будут проверены вооружения, а также работоспособность снаряжения. Планируется, что корабль будет усовершенствован, чтобы повысить способность войск выполнять поставленные задачи.