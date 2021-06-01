В США услышали «некомфортные сигналы» России

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Россия послала США некомфортные сигналы в преддверии встречи президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом говорится в материале американского издания The International Business Times.

Автор статьи Джейкоб Джей отметил , что усиление военного присутствия РФ вдоль западных границ связано с тем, что Москва воспринимает как угрозу растущую активность НАТО и США. Американский журналист также напомнил о словах замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, заявившего, что ряд сигналов из Москвы будут не очень приятны для Вашингтона. По мнению Джея, решение разместить новейшее оружие у границ — это и есть один из некомфортных сигналов.

Министр обороны России Сергей Шойгу анонсировал создание 20 новых частей и подразделений на западе страны. Оснастить эти силы планируется самым современным оружием и техникой.

Это будет иметь важное значение для создания потенциала противодействия войскам, кораблям и крылатым ракетам НАТО в регионе, — констатировал журналист.

Ранее военный эксперт Марк Эпископос в материале для National Interest указал, что Россия обладает наибольшим арсеналом тактического ядерного оружия в мире, и это «должно вселять ужас» в страны — участницы НАТО. Он отметил, что большая часть таких вооружений размещена на российских кораблях и подлодках. Эпископос добавил, что Москве запасы такого оружия нужны не для наступательных операций.