В США услышали «некомфортные сигналы» России

Россия послала США некомфортные сигналы в преддверии встречи президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом говорится в материале американского издания The International Business Times.
Автор статьи Джейкоб Джей
Министр обороны России Сергей Шойгу анонсировал создание 20 новых частей и подразделений на западе страны. Оснастить эти силы планируется самым современным оружием и техникой.
Это будет иметь важное значение для создания потенциала противодействия войскам, кораблям и крылатым ракетам НАТО в регионе, — констатировал журналист.
Ранее военный эксперт Марк Эпископос в материале для National Interest указал, что Россия обладает наибольшим арсеналом тактического ядерного оружия в мире, и это «должно вселять ужас» в страны — участницы НАТО. Он отметил, что большая часть таких вооружений размещена на российских кораблях и подлодках. Эпископос добавил, что Москве запасы такого оружия нужны не для наступательных операций.