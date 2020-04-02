В США сравнили сокращение ядерного потенциала у себя и у РФ

https://static.news.ru/photo/8520b9d6-74be-11ea-863d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Department Of Defense/Global Look Press

Госдепартамент США сообщил, что в 2019 году Россия сократила число своих ядерных боеголовок на 100 штук, в то время как американский арсенал сократился всего на 3 боеголовки.

Информация об этом появилась на сайте ведомства. Согласно ей, по состоянию на 1 марта у РФ было развёрнуто 485 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжёлых бомбардировщиках, а у Штатов — 655, передаёт РИА Новости.

Также Россия к этому времени имела 754 пусковых установки. В сентябре 2019 года этот показатель было выше на 3 единицы. У США к 1 марта число таких установок с сентября не менялось — 800.

При этом в феврале NEWS.ru писал о том, что министр обороны США Марк Эспер заявил, что Пентагон встревожен стремлением России к региональному доминированию. Он отметил, что демонстрация российского гиперзвукового ракетного вооружения подтверждает опасения Пентагона относительно растущего военного потенциала Москвы.