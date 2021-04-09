В США рассказали «страшную» правду об американских ракетах

https://static.news.ru/photo/ff5b2a74-9ae7-11eb-9437-96000091f725_660.jpg Фото: REUTERS

Соединённые Штаты Америки скоро столкнутся со «страшной правдой», когда у державы на вооружении останутся только устаревшие межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) полувековой давности, считает военный эксперт Питер Хьюсси. Он раскритиковал сторонников продления срока службы МБР Minuteman III и призвал создавать новые боеголовки и носители для стратегического сдерживания.

По его мнению, Minuteman III модернизировались дважды — в конце 1990-х и начале 2000-х годов для пролонгации эксплуатации до 2030-го.

Аналитик обратил внимание на необходимость улучшить всю систему, связанную с МБР: инфраструктуру, командование и управление, а также промышленную базу. Хьюсси уверен, что «более дешёвая» программа по увеличению срока эксплуатации МБР Minuteman III не учла траты на перечисленные компоненты, пишет журнал The National Interest.

О грядущем кризисе рассказывали и замруководителя Объединённого комитета начальников штабов ВС США Джон Хайтен и глава Стратегического командования США Чарльз Ричард. По их словам, 60-летние ракеты начнут разрушаться через 10 лет. Если ситуацию не исправить, то ВС США получат заржавевшую систему МБР.

В это же время Москва создаёт новую проблему для ВМС США в Азии, модернизируя свой Тихоокеанский флот (ТОФ) современным смертоносным оружием. Пентагону стоит опасаться не только авианосцев Китая, считает обозреватель американского издания Питер Сучиу. По его словам, скоро появится ещё одна угроза — атомная подлодка РФ, вооружённая ядерными беспилотниками «Посейдон». По предварительной информации, крейсер поступит на службу именно в ТОФ РФ и станет самым опасным кораблём РФ в регионе.

Как ранее писал NEWS.ru, стратегический ракетоносец Ту-160 «Белый лебедь», стоящий на вооружении только в РФ, является устаревшим, но самым быстрым, большим и тяжёлым представителем класса в истории. Внешне он напоминает собрата из США Rockwell B-1 Lancer, подстегнувшего советских конструкторов «ответить» США появлением Ту-160, считает журналист американского издания The National Interest (NI) Питер Сучиу.