В Ростехе создадут новый пистолет «змеиной» линейки

https://static.news.ru/photo/fa6feb08-0834-11eb-9dbe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michal Fludra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Новый самозарядный учебно-тренировочный пистолет намерены создать в Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ). Проекту дано название «Маркер».

На предприятии Ростеха планируют, что новое оружие станет продолжением модульной стрелковой системы — «змеиной» линейки, родоначальником которой является «Удав», армейский самозарядный пистолет 6П72. Основные детали и узлы в конструкции «Маркера» будут унифицированы со спортивными пистолетами РГ120 и РГ120-1, которые институт разработал в рамках проекта «Аспид», сообщает РИА Новости.

«Маркер» будет иметь отличительную окраску на стволе и затворе, которая позволит сразу опознавать его как тренировочный образец моделей пистолета «змеиной» линейки.

По словам начальника научно-исследовательского отделения стрелкового вооружения ЦНИИТОЧМАШ Руслана Сидякина, оружие станет «надёжным, простым и удобным».

Назначенный ресурс работы — не менее 2 тысяч выстрелов. Дальность стрельбы — не менее 10 метров. Температурный режим — от минус 5 градусов Цельсия до плюс 30 градусов Цельсия, — пояснил Сидякин.

Из «Маркера» нельзя будет стрелять боевыми и гражданскими патронами. Кроме того, его конструкция исключит возможность выстрела в нештатных ситуациях, например, при падении заряженного оружия.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ЦНИИточмаш начал разработку пистолетного патрона калибра 9×19 мм. В Ростехе считают, что разработка будет востребована в подразделениях специального назначения различных силовых ведомств РФ. Основное преимущество нового патрона в сравнении с самым мощным патроном-аналогом 7Н21 — двукратное повышение убойной силы.