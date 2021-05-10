В России создали комплексы радиоэлектронной борьбы «невозможной» дальности

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Российским военным удалось увеличить радиус действия средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на казавшиеся невозможными 350%. Об этом сообщает портал Avia.pro.

Комплексы РЭБ увеличенной дальности способны работать по целям не только на земле и море, но и в космосе. Россия, являясь ведущей страной в мире по разработке и применению подобных вооружений, не собирается почивать на лаврах — работы в области увеличения дальности средств РЭБ продолжаются.

Вице-премьер РФ Юрий Борисов, курирующий в кабмине оборонно-промышленный комплекс, отмечал два новейших комплекса РЭБ — «Триада» и «Палантин», которые могут полностью подавлять связь противника, выводить из строя электронные системы вооружения и даже блокировать работу космических аппаратов, находящихся в сотнях километров над поверхностью Земли.

Среди мобильных комплексов РЭБ выделяется техника семейства «Красуха». Ранее максимальная дальность этого вида вооружения составляла 300 километров, однако теперь, судя по всему, «Красуха» сможет осуществлять подавление даже в глубоком тылу противника на значительно более дальних расстояниях.

Ранее стало известно, что российская армия в 2021 году получит на вооружение новую планирующую авиабомбу «Дрель».