В РФ начали разработку мини-ракет для борьбы с беспилотниками

Генеральный конструктор концерна ВКО «Алмаз-Антей» Павел Созинов заявил, что начаты работы по созданию малоразмерных зенитных ракет для уничтожения беспилотников. Об этом сообщает РИА Новости.

Работы финансируются за счёт средств концерна, — добавил Созинов.

Создание специальных ракет объясняется тем, что мини- и микробеспилотники могут нести значительную угрозу военным и административным объектам, хотя они крайне дёшевы в производстве. Использовать против них обычные зенитные ракеты нецелесообразно, поскольку подобные боеприпасы стоят в сотни раз дороже маленьких летательных аппаратов.

Ранее стало известно, что генеральный директор компании «Кронштадт» Сергей Богатиков рассказал о начале эскизного проектирования тяжёлого ударного беспилотника «Гром». Что касается возможности использовать БПЛА совместно с пилотируемым самолётом для выполнения боевых задач, то гендиректор компании отметил, что на текущий день прорабатываются «различные варианты исполнения».