В РФ начали разработку мини-ракет для борьбы с беспилотниками
Евгений Бугров
Евгений Бугров
05:59, 24 августа 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Генеральный конструктор концерна ВКО «Алмаз-Антей» Павел Созинов заявил, что начаты работы по созданию малоразмерных зенитных ракет для уничтожения беспилотников. Об этом сообщает РИА Новости.
Работы финансируются за счёт средств концерна, — добавил Созинов.
Создание специальных ракет объясняется тем, что мини- и микробеспилотники могут нести значительную угрозу военным и административным объектам, хотя они крайне дёшевы в производстве. Использовать против них обычные зенитные ракеты нецелесообразно, поскольку подобные боеприпасы стоят в сотни раз дороже маленьких летательных аппаратов.
Ранее стало известно, что генеральный директор компании «Кронштадт» Сергей Богатиков рассказал о начале эскизного проектирования тяжёлого ударного беспилотника «Гром». Что касается возможности использовать БПЛА совместно с пилотируемым самолётом для выполнения боевых задач, то гендиректор компании отметил, что на текущий день прорабатываются «различные варианты исполнения».