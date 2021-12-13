В Новосибирске представили первый лётный образец беспилотника «Охотник»

Выкатка первого лётного образца новейшего российского ударного беспилотника С-70 «Охотник», оснащённого плоским реактивным соплом, прошла на Новосибирском авиационном заводе (НАЗ) имени Чкалова, сообщил замминистра обороны России Алексей Криворучко. По его словам, «Охотник» представляет собой высокоинтеллектуальную систему, способную решать широкий круг задач одиночно, группой и совместно с самолётами пилотируемой авиации. У комплекса сниженная радиолокационная заметность, сообщает РИА Новости.

Выкатка БПЛА фиксирует завершение сборки изделия в целом, оснащение его всем необходимым бортовым оборудованием в соответствии с требованиями, предъявляемыми к летательным аппаратам, и переход к комплексным наземным отработкам для подготовки к первому вылету, — заявил замминистра.

В свою очередь генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что для С-70 создаётся новый наземный пункт управления, разработанный с учётом требований военных. По его словам, это решение, как и создание плоского сопла, значительно повысит возможности беспилотника.

Технологии, отработанные на опытных образцах, будут использованы при создании других перспективных авиационных комплексов — как пилотируемых, так и беспилотных, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте госкорпорации.

Ранее в американских СМИ сообщалось, что «Охотник» может представлять «большую проблему» для НАТО и США. Он весит порядка 20 тонн и по этому показателю превосходит некоторые истребители, а также способен развивать скорость до 1000 километров в час.

Благодаря возможностям искусственного интеллекта «Охотник» может самостоятельно маневрировать и указывать цель. Эти качества полезны в случаях применения противником средств радиоэлектронной борьбы. Кроме того, беспилотник может нести бомбы общей массой до двух тонн и наносить удар дальностью до шести тысяч километров.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу ранее выразил надежду на то, что работа над аппаратом завершится к 2022 году.