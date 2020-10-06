В конгрессе США рассказали, как Пентагону противостоять РФ и Китаю

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Комиссия конгресса США Future of Defense Task Force (FDTF) подготовила 87-страничный доклад, в котором обозначила основные направления военного развития страны на ближайшие десятилетия.

Комиссию создали осенью 2019 года для выработки стратегии противостояния России и Китаю. Конгрессмены называют Москву и Пекин главной угрозой для США и дают Пентагону рекомендации по её нейтрализации, сообщает РИА Новости.

В первую очередь аналитики настаивают на развитии искусственного интеллекта (ИИ). По их мнению, уже скоро традиционные методы ведения войны уйдут в прошлое. Конфликты станут начинаться с точечных ударов хакеров.

Внедрение ИИ в войска и систему нацбезопасности фундаментально изменит методы ведения войны. Государство, которое победит в гонке по созданию ИИ, получит критическое и, возможно, неоспоримое военное и экономическое преимущество, — говорится в докладе.

Конгрессмены рекомендуют предусмотреть глубокую интеграцию ИИ во все виды перспективной боевой техники для Пентагона.

Также они считают Китай лидером в области биотехнологий и защиты от связанных с ними угроз. Конгрессмены называют возможным эффективным оружием боевые вирусы нового поколения, которые способны действовать избирательно, к примеру, поражая лишь представителей определенного этноса. Голод в стане противника сможет вызвать сельскохозяйственная культура-вредитель, которая опустошит поля.

Конгрессмены отметили возможности России и Китая в космосе. Авторы документа уверены, что Москва и Пекин создают противоспутниковые ракеты наземного базирования. С их помощью у России и Китая есть шансы основательно проредить космическую группировку США. Пентагону требуется разрабатывать свои орбитальные военные платформы, подчёркивается в докладе.

Принятая в США программа по созданию гиперзвукового оружия требует ускорения, поскольку России и Китая оно уже есть, уверены аналитики.

Ранее NEWS.ru сообщал, что США недооценивают угрозу гибридных войн со стороны России. Так утверждает доклад, подготовленный американским Институтом изучения войны. Если Вашингтон и дальше будет фокусироваться на традиционном стратегическом сдерживании РФ, он и его союзники рискуют потерпеть поражение в потенциальном гибридном конфликте с Москвой. При этом утверждается, что гибридная война России против США с использованием кибератак и информационных кампаний уже в самом разгаре.