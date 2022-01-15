В Китае напомнили о «таинственном убийце» из РФ

Российский истребитель МиГ-31 является боевой машиной с уникальными возможностями. Самолёт, разработанный в 1970-х годах в СССР, остаётся «таинственным убийцей», поднятие которого в воздух «наводит на врага ужас», считает обозреватель китайского портала Sohu.

Рождение МиГ-31 во многом связано с размерами территории Советского Союза. Из-за обширности страны в советское время ей требовался быстрый перехватчик для защиты границ, — пояснил автор публикации.

По его мнению, МиГ-31 и сейчас остаётся одним из наиболее используемых истребителей в армии России, пока на замену ему разрабатывают сверхзвуковой истребитель-перехватчик, также известный как МиГ-41, или ПАК ДП (перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата).

В Sohu подчёркивают, что МиГ-31 после модификации способен нести гиперзвуковую ракету «Кинжал».

Ранее стало известно, что в декабре 2021 года министр обороны Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны с участием президента Владимира Путина заявил о создании в России первого авиаполка с истребителями МиГ-31. По его словам, самолёты будут оснащены гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Полк сформирован в Воздушно-космических силах РФ.