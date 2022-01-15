18+

Рубрики

Медиа

Архив

Оружие

В Китае напомнили о «таинственном убийце» из РФ

Sohu: российский МиГ-31 десятилетиями является «таинственным убийцей»
01:44, 16 января 2022
В Китае напомнили о «таинственном убийце» из РФ Фото: MOD Russia/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Российский истребитель МиГ-31 является боевой машиной с уникальными возможностями. Самолёт, разработанный в 1970-х годах в СССР, остаётся «таинственным убийцей», поднятие которого в воздух «наводит на врага ужас», считает обозреватель китайского портала Sohu.

Рождение МиГ-31 во многом связано с размерами территории Советского Союза. Из-за обширности страны в советское время ей требовался быстрый перехватчик для защиты границ, — пояснил автор публикации.

По его мнению, МиГ-31 и сейчас остаётся одним из наиболее используемых истребителей в армии России, пока на замену ему разрабатывают сверхзвуковой истребитель-перехватчик, также известный как МиГ-41, или ПАК ДП (перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата).

В Sohu подчёркивают, что МиГ-31 после модификации способен нести гиперзвуковую ракету «Кинжал».

Ранее стало известно, что в декабре 2021 года министр обороны Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны с участием президента Владимира Путина заявил о создании в России первого авиаполка с истребителями МиГ-31. По его словам, самолёты будут оснащены гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Полк сформирован в Воздушно-космических силах РФ.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео