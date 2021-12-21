Шойгу заявил о создании авиаполка истребителей МиГ-31 с ракетами «Кинжал»

Министр обороны Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны с участием президента Владимира Путина заявил о создании в России первого авиаполка с истребителями МиГ-31. По его словам, самолёты будут оснащены гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Полк сформирован в Воздушно-космических силах РФ. Трансляция заседания ведётся на сайте телеканала «Россия 24».

Сформирован отдельный авиационный полк, вооружённый самолётами МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой «Кинжал», — сказал Шойгу.

Ракета гиперзвукового комплекса «Кинжал», по заявлению разработчиков, может преодолеть все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя на дальность до двух тысяч километров ядерные и обычные боезаряды. «Кинжалом» оснащаются истребители-перехватчики МиГ-31К.

На заседании коллегии Шойгу также заявил, что доля современного оружия в ядерной триаде России выросла до исторического рекорда и составила 89,1%. Полностью перевооружён первый полк ракетных комплексов «Авангард» с гиперзвуковыми планирующими крылатыми блоками.