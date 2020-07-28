Уникальный ракетный экраноплан «Лунь» перемещают в Дербент

https://static.news.ru/photo/c2d35998-d0c9-11ea-b6e7-fa163e074e61_660.jpg Подготовка к транспортировке единственного в мире ракетного экраноплана проекта 903 "Лунь" началась в Каспийске Фото: Пресс-служба Южного военного округа/РИА Новости

В Дагестане началась операция по перемещению единственного в мире экраноплана-ракетоносца проекта 903 «Лунь» из Каспийска в Дербент, где судно станет главным экспонатом филиала парка «Патриот».

Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с деталями операции. По словам собеседника агентства, судно на буксире доставят в Дербент «в ближайшие сутки», транспортировка началась в ночь на 28 июля.

Уникальный ракетоносец стал первым и единственным построенным кораблём проекта 903 из восьми планировавшихся. «Лунь», по замыслу авторов проекта, предназначался для борьбы с надводными судами с помощью противокорабельных ракет «Москит». Главной целью экраноплана должны были стать авианосцы. За счёт скорости до 500 км в час и незаметности для радаров ракетоносец мог успешно подходить к своим целям на дистанцию, необходимую для пуска. Высота полёта экраноплана над водой — от 1 до 5 м, дальность хода — до 2 тыс. км. Программа производства экранопланов была свёрнута с распадом Советского Союза. На Западе судну дали прозвище «Каспийский монстр».

Как писал NEWS.ru, специалисты нижегородского ЦКБ имени Алексеева работают над новым воплощением советского проекта экраноплана — ракетоносцем «Чайка-2».