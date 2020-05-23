Возрождение «морского монстра» из России впечатлило американский журнал

https://static.news.ru/photo/c70bd2b6-9ca2-11ea-85e4-fa163e074e61_660.jpg Экраноплан «Лунь» Фото: Fred Schaerli/CC BY-SA 3.0/wikipedia.org

Нижегородское Центральное конструкторское бюро имени Алексеева работает над созданием экраноплана «Чайка-2». В своё время созданный инженерами СССР экраноплан «Лунь» вызвал переполох в Пентагоне, где его во времена холодной войны назвали «Каспийским монстром».

Об этом сообщается в статье Калеба Ларсона, опубликованной журналом National Interest. Автор отмечает, что летательный аппарат, использующий экранный эффект, который возникает при полёте на очень малой высоте, имеет большое значение для России.

Так, таяние льдов в Арктике может делает её местом, за присутствие в котором растёт конкуренция. Российские экранопланы с ракетным вооружением можно будет использовать для патрулирования Севера силами быстрого реагирования, считает Ларсон.

Он добавил, что в случае возможного конфликта в Арктике военные, благодаря экранопланам, смогут участвовать в нём, находясь на достаточном расстоянии от региона.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российские ракетные комплексы «Искандер» являются большой проблемой НАТО, поскольку их месторасположение даёт возможность поразить любые цели на территории европейских стран. Об этом заявил обозреватель американского издания National Interest. Несмотря на то, что эти комплексы не несут ядерные боезаряды, они представляют собой серьёзную угрозу, уверены в журнале.