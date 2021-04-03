Уникальный метод наведения ударных беспилотников испытали в Сирии

https://static.news.ru/photo/76e6f03a-951d-11eb-94f5-96000091f725_660.jpg Фото: syria.mil.ru

Испытания уникальной технологии наведения ударных беспилотников «Иноходец» с помощью модернизированного комплекса разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец-М» успешно прошли в Сирии. Объекты террористов были поражены оперативно и точно.

Беспилотники «Иноходец» наносили удары в том числе по вновь выявляемым с помощью КРУС «Стрелец-М» целям, информация о координатах которых отправлялась бойцами наземных подразделений по каналам связи на пункт управления беспилотниками и вышестоящему командованию в режиме реального времени, — сообщил РИА Новости источник в российском оборонно-промышленном комплексе РФ.

Он пояснил, что наземные разведчики с помощью приборов системы «Стрелец» обнаруживают цель, отображают её на электронной карте и информация о цели передаётся по защищённому каналу связи релевантным узлам управления, которые поручают уничтожить объект ближайшему свободному ударному БПЛА.

Был реализован и вариант с передачей точных координат целей непосредственно на наземный пункт управления ударными БПЛА с автоматическим отображением цели на электронной карте местности оператора беспилотника, — добавил осведомлённый источник.

Он не исключил, что в скором времени КРУС «Стрелец» или его версии позволят передавать цели ударным дронам напрямую.

Как писал NEWS.ru, конструкторское бюро «Современные авиационные технологии» предложило создать ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) АР-10 «Аргумент». Его предполагается сконструировать на основе лёгкого реактивного учебно-тренировочного самолёта СР-10. Длина АР-10 «Аргумент» составит 9,7 метра, размах крыла — 8,4 метра, высота на стоянке — 3,4 метра. Максимальная взлётная масса летательного аппарата заявлена в 3,85 тысячи килограммов, крейсерская скорость — до 800 километров в час, а дальность полёта — до 1,3 тысячи километров. Внутрифюзеляжный отсек БПЛА будет иметь длину 4,4 метра, что позволит размещать там высокоточную авиационную ракету Х-38 класса «воздух — поверхность».