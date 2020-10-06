Турция собирается испытать С-400 на побережье Чёрного моря

https://static.news.ru/photo/b2572e3a-07c6-11eb-b465-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Турция в ближайшее время может провести испытания российских зенитных ракетных комплексов С-400 на черноморском побережье.

Турецкое Yeni Akit демонстрирует видеокадры, на которых, по версии газеты, часть системы ПВО С-400 «Триумф» следует через город Самсун в сторону провинции Синоп на севере страны.

Издание также связывает переброску С-400 с уведомлением властей о закрытии воздушного пространства над Синопом, которое может быть издано в связи с готовящимися испытаниями.

В середине сентября глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что С-400 в республике всё ещё не заступили на боевое дежурство. Хотя ранее в Анкаре заявляли, что зенитные комплексы будут введены в эксплуатацию в апреле 2020 года.

Ранее NEWS.ru писал, что Турция получила от России партию ЗРС С-400 в 2019 году. Это привело к обострению её отношений с Вашингтоном. Власти США потребовали отказаться от этой сделки и вместо российского оружия приобрести американские комплексы Patriot. Кроме того, пригрозили отменить поставки истребителей F-35. Турецкие власти на уступки идти отказались.

Некоторое время назад американский сенатор Джон Тьюн предложил выкупить у Турции С-400. Он предположил, что такая сделка позволит разрешить противоречия между Вашингтоном и Анкарой.