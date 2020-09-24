Ту-160 российских ВКС облетели западные границы Белоруссии

https://static.news.ru/photo/abb7fad4-fe69-11ea-b30d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Два российских ракетоносца Ту-160 в рамках военных учений «Славянское братство — 2020» 24 сентября пролетели с севера на юг вдоль западной границы Белоруссии.

Об этом сообщает Минобороны РФ. Сверхзвуковые стратегические бомбардировщики поднялись в воздух с аэродрома Энгельс в Саратовской области. В ходе облёта границы прикрытие Ту-160 обеспечивали истребители Военно-воздушных сил Белоруссии.

Для участия в учениях Минобороны РФ также перебросило в Белоруссию батальонную тактическую группу Тульского соединения воздушно-десантных войск. Военнослужащие примут участие в совместных практических действиях активной фазы на полигоне Гожский под Гродно.

Как писал NEWS.ru, 9 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился усилить охрану государственной границы на всех направлениях, кроме российского. Отношения Минска с западными соседями ухудшились после президентских выборов и последовавших за ними массовых протестов.