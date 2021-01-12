«Танк на стероидах»: в Германии оценили российскую БМПТ «Терминатор»

Российская боевая машина поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» может стать «экспортным бестселлером», поскольку не имеет аналогов на Западе.
Такую оценку БМПТ
Фактически, его можно назвать стрелковым танком «на стероидах», и это не будет казаться преувеличением. При этом ему очень подходит его название — он безумно похож на футуристических роботов из фильмов про «Терминатора», — отметил автор публикации.
Он считает, что при разработке «Терминатора» в России учитывали боевой опыт последних десятилетий.
Ранее NEWS.ru сообщал, что две пушки, четыре сверхзвуковые противотанковые ракеты и два автоматических гранатомёта плюс крупнокалиберный пулемёт. Минобороны впервые показало, как будет использовать БМПТ «Терминатор». После двух десятков лет разработки, споров о месте и роли такой техники в войсках она, наконец, оказалась в боевых порядках танковой дивизии.