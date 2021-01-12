«Танк на стероидах»: в Германии оценили российскую БМПТ «Терминатор»

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Противокорабельные ракеты Naval Strike Missile (NSM), в американском обозначении — RGM-184, поступят на вооружение Военно-морских сил (ВМС) США в 2022 году. Ракеты для поражения надводных целей с дальностью 185 км получит как минимум один десантный транспорт-док типа San Antonio.

Об этом сообщает The Drive. Издание отмечает, что после этого в ВМС США смогут определить целесообразность использования подобного оружия. В 2019 году польский военный эксперт указывал, что ракеты NSM «позволяют...