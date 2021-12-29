Новая зенитная ракетная система С-550 вошла в состав ВС России

В России успешно прошла испытания и вошла в состав вооружённых сил новая зенитная ракетная система С-550, передаёт ТАСС со ссылкой на источник в Минобороны. По словам собеседника агентства, ЗРС не имеет аналогов, она может поражать космические аппараты, боевые части межконтинентальных баллистических ракет, а также гиперзвуковые цели на большой высоте.

ЗРС С-550 успешно завершила государственные испытания. Первая бригада С-550 заступила на боевое дежурство. <...> [С-550] — абсолютно новая мобильная система стратегической ПРО, не имеющая аналогов, она способна поражать космические аппараты, боевые блоки межконтинентальных баллистических ракет, гиперзвуковые цели на высотах в несколько десятков тысяч километров, — сказал источник.

Он добавил, что С-550 создана в рамках выстраивания глубокоэшелонированной системы ПВО-ПРО. В неё входят зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь» (на низких высотах), ЗРС дальнего действия С-350, С-400, С-500 и С-550 в космосе.

Ранее сообщалось, что система С-550 сможет сбивать американские космические беспилотные аппараты X-37, которые могут быть оснащены ядерными зарядами. Кроме того, мишенью для С-550 способны стать также планирующие гиперзвуковые блоки, которые сейчас создаются в некоторых странах. Отмечалось, что новая система является модификацией системы С-500, но имеет специализацию — перехват баллистических и орбитальных целей на многократно больших дальностях и высотах.