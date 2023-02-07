Стало известно о росте выпуска снарядов для уничтожения танков НАТО РИА Новости: в РФ нарастили выпуск снарядов, способных уничтожать танки НАТО

Фото: bundeswehr.de

В России для нужд СВО в несколько раз увеличили производство управляемых артиллерийских снарядов. Предполагается, что они должны стать одним из средств уничтожения танков Abrams и Leopard. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.

Предприятия российской оборонки в 2022 году в несколько раз увеличили выпуск высокоточных управляемых артиллерийских снарядов «Краснополь» калибра 152 миллиметра для ствольных артиллерийских гаубиц, — рассказал собеседник агентства.

По его словам, в 2023 году темпы производства управляемых снарядов будут расти. Источник пояснил, что высокая точность снарядов «Краснополь» позволяет поражать «одиночные малоразмерные цели», в том числе подвижные, включая танки.

Управляемые артиллерийские снаряды «Краснополь» калибра 152 миллиметра имеют полуактивную лазерную головку самонаведения и наводятся на лазерный луч, отраженный от цели. Аэродинамические рули позволяют провести корректировку траектории снаряда при подлете к цели. Отклонение от линии прицеливания не превышает двух метров. Максимальная дальность стрельбы составляет 25 километров.

В ходе спецоперации на Украине Вооруженные силы РФ применяют разведывательно-огневой контур, включающий гаубицу со снарядом «Краснополь» и БПЛА с лазерным дальномером-указателем, летающим в районе цели.

Ранее бывший гендиректор Роскосмоса и глава спецотряда военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин сообщил, что в зону специальной военной операции прибыли первые четыре робототехнические платформы «Маркер», сейчас на них устанавливается вооружение и загружаются данные для ведения боя.

Рогозин сообщил, что ударный вариант робота «Маркер» сможет автоматически засекать и поражать бронетехнику, в том числе американские танки Abrams и немецкие Leopard, автоматически распределять цели по приоритету и поражать наиболее значимую из целей подходящим для этого оружием.