Рогозин показал, как в зону СВО прибыли российские боевые роботы Рогозин: первые четыре робота «Маркер» прибыли в зону СВО

Фото: t.me/rogozin_do

В зону специальной военной операции (СВО) прибыли первые четыре робототехнические платформы «Маркер», сообщил в своем Telegram-канале бывший гендиректор «Роскосмоса» и глава спецотряда военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин. Он добавил, что сейчас на них устанавливается вооружение и загружаются данные для ведения боя.

Начинаем загрузку образов целей, отработку алгоритмов ведения боя в составе группы боевых роботов и установку мощного противотанкового вооружения, — написал он.

«Маркер» создан компанией «Андроидная техника» совместно с Фондом перспективных исследований. Комплекс на гусеничном и колесном ходу весит в районе трех тонн и обладает возможностью автономно передвигаться, распознавая объекты при помощи технологий искусственного интеллекта. Автономность платформы приводится в действие за счет модульной многоспектральной системы технического зрения, данные в которой обрабатывают нейросетевые алгоритмы.

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