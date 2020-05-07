Стало известно, когда спустят на воду подлодку с «Посейдоном»

Атомная подводная лодка «Хабаровск» должна быть спущена на воду в конце июня 2020 года. Второй носитель глубоководных подводных аппаратов «Посейдон» достраивается на «Севмаше», который входит в Объединённую судостроительную корпорацию.
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Ранее NEWS.ru сообщал, что российские технологии позволяют создать атомные турбинные генераторы с технологией дронов и затем — первую беспилотную атомную подводную лодку. У США нет таких технологий, нет их и у Европы. У атомных подводных беспилотников есть свои преимущества и недостатки.
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