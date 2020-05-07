Стало известно, когда спустят на воду подлодку с «Посейдоном»

https://static.news.ru/photo/6d6dfb46-8ffd-11ea-9a24-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/mod.mil.rus/Global Look Press

Атомная подводная лодка «Хабаровск» должна быть спущена на воду в конце июня 2020 года. Второй носитель глубоководных подводных аппаратов «Посейдон» достраивается на «Севмаше», который входит в Объединённую судостроительную корпорацию.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Агентство отмечает, что подлодка «Белгород», также способная нести «Посейдон», спущена на воду 23 апреля 2019 года. В сентябре 2020 года её должны передать ВМФ России.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российские технологии позволяют создать атомные турбинные генераторы с технологией дронов и затем — первую беспилотную атомную подводную лодку. У США нет таких технологий, нет их и у Европы. У атомных подводных беспилотников есть свои преимущества и недостатки.