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Машина разведки и управления нового комплекса ПВО тактического звена «Гибка-С» способна обнаруживать цели на расстоянии 40 км, благодаря встроенному средству радиолокационной разведки РЛС 1Л122 «Гармонь». Система может уничтожать объекты, которые находятся на расстоянии до шести километров, и способна стрелять по воздушным целям, будучи в движении.

Система управляет шестью боевыми машинами отделения ПВО и существенно сокращает время выполнения боевой задачи, — сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга «Росэлектроника».

Кроме того, во время движения разведкомплекс поддерживает связь с боевыми машинами на расстоянии восьми километров. Комплекс «Гибка-С» разработан в НПП «Рубин» для поражения воздушных целей, летящих на низких высотах со скоростью до 400 м/с, а также наземной бронетехники и инженерных сооружений.

Как писал NEWS.ru, в России завершились испытания новейшего комплекса ПВО на шасси, бронеавтомобиля «Тигр». Их результаты подтвердили возможность стрельбы «Гибки» по воздушным целям на скорости до 30 км/ч. Испытания проходили на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. «Гибка-С» использует до четырёх ракет ПЗРК «Верба» или «Игла-С». Она обеспечивает дистанционный пуск управляемых ракет от переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК). Когда комплекс должен поступить на вооружение в российскую армию, пока не сообщается.