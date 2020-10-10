Демонстрация КНДР новой ракеты разочаровала США

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Власти Соединённых Штатов разочаровались демонстрацией Северной Кореей новой межконтинентальной баллистической ракеты.

Мы разочарованы, видя, что КНДР продолжает ставить свои запрещённые ядерную и ракетную программы выше, чем работу в направлении более светлого будущего для народа Северной Кореи. США призывают КНДР приступить к стабильным и содержательным переговорам для достижения полной денуклеаризации, — сообщил Reuters высокопоставленный представитель американской администрации.

По его словам, Вашингтон в очередной раз призывает Пхеньян к переговорам по разоружению.

В КНДР на военном параде в честь 105-летия со дня рождения Ким Ир Сена показали новую межконтинентальную баллистическую ракету «Пуккыксон 4-А». Снаряд длиннее существующих ракет KN-08 и KN-14, писал NEWS.ru.