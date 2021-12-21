Шойгу показал Путину новейшую тактическую систему

Президенту России Владимиру Путину продемонстрировали на выставке, проведённой в рамках расширенного заседания коллегии Минобороны, новейший элемент ЕСУ ТЗ (единая система управления тактического звена), которая была использована в Сирии для наведения ударов на цели. Демонстрацию элементов системы тактического звена устроил министр обороны Сергей Шойгу, сообщает ТАСС.

Это тоже элемент ЕСУ ТЗ. У него всё управление на запястье. Есть ночное видение, координаты целеуказания. Очень эффективно использовали в Сирии для целеуказания, — рассказал главе государства Шойгу.

Глава военного ведомства добавил, что автоматизированные системы управления и связи уже интегрируются во все звенья управления, вплоть до отдельного бойца. Головным разработчиком ЕСУ ТЗ является концерн «Созвездие», входящий в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех».

Ранее сообщалось, что в России спроектирован инновационный бронешлем-противогаз, защищающий как от воздействия оружия массового поражения, так и от обычных поражающих элементов. Разработкой занимались специалисты 27-го научного центра Минобороны России.

Согласно зарегистрированному патенту, шлем состоит из корпуса, защитного стеклянного забрала, переговорного устройства, клапана выдоха, фильтрующе-сорбирующих (поглощающих газы и другие вещества) элементов, а также устройства для безопасного приёма жидкости.