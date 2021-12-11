В России изобрели бронешлем судного дня

Военным спроектировали инновационный бронешлем-противогаз, защищающий как от воздействия оружия массового поражения, так и от «обычных» поражающих элементов, сообщается на сайте Роспатента. Разработкой занимались специалисты 27-го научного центра Минобороны России.

Согласно зарегистрированному патенту, шлем состоит из корпуса, защитного стекла — забрала, переговорного устройства, клапана выдоха, фильтрующе-сорбирующих (поглощающих газы и другие вещества) элементов (ФСЭ), а также устройства для безопасного приема жидкости.

Изобретение должно защитить военнослужащих от радиоактивной пыли, отравляющих веществ, промышленных токсичных химикатов и биологических средств. Главной особенностью нового средства индивидуальной защиты — это работа в режиме «наготове»,

Это означает, что можно перейти в «боевое» положение при угрозе применения химоружия в течение 3-4 секунд, что снижает вероятность поражения войск до 50 раз по сравнению с существующими средствами индивидуальной защиты.

Ранее обозреватель The National Interest офицер армии США в отставке Дэвид Пайн написал в своей колонке, что одной ядерной атаки России по США будет достаточно, чтобы погибли 90% американцев. Он обвинил разведку США в тотальном провале по слежке за врагами США за последние 80 лет, начиная с Пёрл-Харбора и заканчивая военным и экономическим альянсом России и Китая.