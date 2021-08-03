Шойгу: COVID чуть не сорвал гособоронзаказ на триллионы рублей

Несмотря на все принятые меры и приостановку работы предприятий Оборонно-промышленный комплекс (ОПК) РФ выполнил свои обязательства по гособоронзаказу в 2020 году. Об этом в интервью газете «Комсомольская правда» заявил глава министерства обороны РФ Сергей Шойгу.

После принятия решений о нерабочих днях в марте прошлого года главами субъектов РФ большинство оборонных заводов России фактически прекратили работу. Почти два млн рабочих и инженеров по всей стране не работали, — пояснил Шойгу.

Он отметил, что под угрозой срыва оказались не только поставки вооружения и военной техники по гособоронзаказу почти на 1,5 трлн рублей, но и экспортные поставки зарубежным партнёрам РФ на сопоставимую сумму.

По словам министра, среди оборонных предприятий, которым пришлось приостановить работу, оказались «Севмаш», «Звездочка», концерн «Калашников», «Камаз», «Восточная верфь» и ижевский электромеханический завод «Купол». Тем не менее, после совещания с главой государства были приняты все необходимые решения для безопасного возобновления производства.

Ранее Сергей Шойгу поручил значительно сократить срок постановки граждан на воинский учёт в военкоматах. По словам министра, долгий процесс получения справок утомителен и «вызывает серьёзное напряжение».