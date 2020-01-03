Россия утилизирует в 2020 году две самые мощные в мире межконтинентальные ракеты с ядерным вооружением. В нашей стране они именуются «Воевода», по классификации НАТО — «Сатана».
Ракеты весом 52 тонны каждая хранятся на территории одной из воинских частей на Урале. Их доставят к месту утилизации в транспортно-пусковых контейнерах, нейтрализуют и разберут. Предполагается, что это будет сделано до конца ноября,
Каждая ракета позволит получить более 1,2 килограмма золота, около 19 килограммов серебра, 54,5 грамма платины, почти 20 тонн цветных металлов и около 6 тонн чёрных металлов. После разборки ракеты останется более 26 тонн резинотехнических изделий, стеклопластика и других материалов, подлежащих переработке и утилизации.
Ликвидация ракет и транспортно-пускового контейнера будут проходить в соответствии с процедурами, предусмотренными Договором о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, заключённым между Россией и США. В соответствии с требованиями соглашения уведомление об утилизации ракет будет направлено американской стороне.
Ранее, как писал NEWS.ru, российское Минобороны представило на выставке существующих и перспективных образцов военной техники модель новой подлодки пятого поколения «Лайка».
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