https://static.news.ru/photo/2c0d23f0-2dfd-11ea-87db-fa163e074e61_660.jpg Фото: mil.ru

Россия утилизирует в 2020 году две самые мощные в мире межконтинентальные ракеты с ядерным вооружением. В нашей стране они именуются «Воевода», по классификации НАТО — «Сатана».

Ракеты весом 52 тонны каждая хранятся на территории одной из воинских частей на Урале. Их доставят к месту утилизации в транспортно-пусковых контейнерах, нейтрализуют и разберут. Предполагается, что это будет сделано до конца ноября, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на материалы технического задания.

Каждая ракета позволит получить более 1,2 килограмма золота, около 19 килограммов серебра, 54,5 грамма платины, почти 20 тонн цветных металлов и около 6 тонн чёрных металлов. После разборки ракеты останется более 26 тонн резинотехнических изделий, стеклопластика и других материалов, подлежащих переработке и утилизации.

Ликвидация ракет и транспортно-пускового контейнера будут проходить в соответствии с процедурами, предусмотренными Договором о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, заключённым между Россией и США. В соответствии с требованиями соглашения уведомление об утилизации ракет будет направлено американской стороне.

Ранее, как писал NEWS.ru, российское Минобороны представило на выставке существующих и перспективных образцов военной техники модель новой подлодки пятого поколения «Лайка».