Патрульный противолодочный самолёт ВМС США P-8A Poseidon более часа летал вблизи побережья Сирии, расположенной там российской авиабазы Хмеймим и базы материально-технического обеспечения ВМФ РФ в порту Тартус.
Как говорится в мониторинговых данных западных авиаресурсов, американский морской разведчик вылетел с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия. Он пролетел в 29 км от базы ВМФ РФ в Тартусе, пройдя по кромке морской границы Сирии. Полёт осуществлялся на высоте всего около 5,5 тыс. метров.
13:10 мск. Патрульный противолодочный самолёт, Boeing P-8A Poseidon, ВМС США ( VP-9|PD| 'Golden Eagles'), с бортовым номером 169329, взлетевший с авиабазы Sigonella, приближается к Тартусу.#USNAVY#Poseidon#P8Apic.twitter.com/MIuV5ogFvU
Как писал News.ru, три военных самолёта и дальний беспилотник США совершили разведывательные полёты недалеко от границы с РФ на Балтике и в Чёрном море. Стратегический разведывательный самолёт RC-135V и патрульный P-8A Poseidon вылетели с авиабазы Милденхолл в Англии и в течение нескольких часов выполняли задание недалеко от сухопутной и морской границы с Калининградской областью, находясь в воздушном пространстве Балтики, Польши и Литвы. Параллельно у границ России в Чёрном море совершил многочасовой полёт самолёт радиоэлектронной разведки, базирующийся на греческом острове Крит.