https://static.news.ru/photo/0e978a24-e39b-11e9-b526-fa163e074e61_660.jpg P-8A Poseidon Фото: navy.mil

Патрульный противолодочный самолёт ВМС США P-8A Poseidon более часа летал вблизи побережья Сирии, расположенной там российской авиабазы Хмеймим и базы материально-технического обеспечения ВМФ РФ в порту Тартус.

Как говорится в мониторинговых данных западных авиаресурсов, американский морской разведчик вылетел с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия. Он пролетел в 29 км от базы ВМФ РФ в Тартусе, пройдя по кромке морской границы Сирии. Полёт осуществлялся на высоте всего около 5,5 тыс. метров.

13:10 мск.

Патрульный противолодочный самолёт, Boeing P-8A Poseidon, ВМС США ( VP-9|PD| 'Golden Eagles'), с бортовым номером 169329, взлетевший с авиабазы Sigonella, приближается к Тартусу. #USNAVY #Poseidon #P8A pic.twitter.com/MIuV5ogFvU — PlaneRadar (@ua4wiy_) September 30, 2019

Как писал News.ru, три военных самолёта и дальний беспилотник США совершили разведывательные полёты недалеко от границы с РФ на Балтике и в Чёрном море. Стратегический разведывательный самолёт RC-135V и патрульный P-8A Poseidon вылетели с авиабазы Милденхолл в Англии и в течение нескольких часов выполняли задание недалеко от сухопутной и морской границы с Калининградской областью, находясь в воздушном пространстве Балтики, Польши и Литвы. Параллельно у границ России в Чёрном море совершил многочасовой полёт самолёт радиоэлектронной разведки, базирующийся на греческом острове Крит.