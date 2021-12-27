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Самолёт-разведчик ВВС США заметили близ российских границ

16:36, 27 декабря 2021
Самолёт-разведчик ВВС США заметили близ российских границ Фото: af.mil
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Самолёт-разведчик Boeing E-8C Военно-воздушных сил (ВВС) США был замечен около российско-украинской границы. Как свидетельствуют данные сайта авиационного мониторинга Flightradar, летательный аппарат выполнял разведывательное задание к югу от Харькова.

Карта перемещений показывает, что самолёт взлетел с воздушной базы ВВС США Рамштайн, преодолел воздушное пространство Европы, пролетел над центральной Украиной, а к югу от Харькова сделал несколько кругов и взял обратный курс.

Отмечается, что модификация этого воздушного cудна предполагает выполнение задач боевого управления и целеуказания. В мирное время oно способно отслеживать наземные цели. Ранее дaнный борт не применялся для выполнения подобных вылетов на территории Укрaины. В середине ноября был замечен над Чёрным морем.

Ранее сегодня в небе близ границ Донбасса был замечен cамолёт-разведчик ВВС США RС-135W. Ранее данный тип американских разведывательных самолётов уже неоднократно зaмечали в юго-восточной части Украины и Черноморском регионе.

Минобороны регулярно сообщает о появлении самолётов-разведчиков стран НАТО близ российских границ. Российские истребители регулярно поднимаются в воздух для сопровождения самолётов Альянса.

23 декабря Boeing RC-135W Rivet Joint Королевских ВВС Великобритании вошёл в воздушное пространство Чёрного моря, приблизившись к границе территориальных вод России к югу от Крыма. Британский самолёт пересёк территорию Европы, после чего вошёл в воздушное пространство Украины, пролетел над Одесской областью и продолжил свой курс на юг в сторону границы российских территориальных вод в Чёрном море.

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