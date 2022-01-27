Россия завершила переброску истребителей Су-35 в Белоруссию

Минобороны РФ завершило перебазирование истребителей Су-35С Восточного военного округа в Белоруссию, сообщается на сайте ведомства. Экипажи прибыли из Хабаровского края в соседнюю республику для участия в совместных учениях «Союзная решимость — 2022». Они пройдут с 10 по 20 февраля.

Многоцелевые истребители Су-35С Восточного военного округа (ВВО), привлекаемые к проверке сил реагирования Союзного государства, завершили перелёт на аэродромы в Республике Беларусь, — говорится в сообщении.

Отмечается, что истребители вылетели с аэродрома в Хабаровском крае и преодолели расстояние около восьми тысяч километров. Во время перелёта были сделаны две промежуточные посадки.

Ознакомившись с маршрутами полётов в воздушном пространстве над территорией Белоруссии, Су-35С заступят на боевое дежурство.

Проверка функционирования единой системы ПВО Союзного государства пройдёт в два этапа. До 9 февраля на территорию Белоруссии будут перебрасываться российские группировки войск. Начнётся организация охраны и обороны важных государственных и военных объектов, госграницы в воздушном пространстве, проверка готовности и способности дежурных по ПВО сил.

В ходе второго этапа проверки — по 20 февраля, пройдут совместные учения «Союзная решимость —2022», на которых будут отработаны вопросы пресечения и отражения «внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства», заявили в Минобороны.

Ранее стало известно, что два дивизиона зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» начали передислокацию в Белоруссию, где заступят на учебное боевое дежурство.