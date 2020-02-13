https://static.news.ru/photo/bc48ca3c-4efa-11ea-ab59-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wikimedia

Тема гиперзвуковых разработок в РФ объединяет десятки проектов, рассказал гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Борис Обносов. Он добавил, что специалисты могут создать в ближайшее время межведомственный центр по развитию данных технологий, чтобы сконцентрировать усилия учёных.

В 2018 году глава РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию представил комплексы «Авангард» и «Кинжал». Позже Москва сообщила о подготовке ещё одной гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон», пишет РИА Новости.

Боевые блоки «Авангарда» могут развивать скорость до 20 раз превышающую звуковую. Первый полк, вооружённый данным комплексом, находится в Оренбургской области. По словам разработчиков, «Кинжал» способен преодолеть любые системы ПВО и ПРО, существующие сегодня. Его может нести истребитель-перехватчик МиГ-31.

«Циркон», по обещаниям Минобороны, разгоняется до 9 Махов (в девять раз быстрее звука). Дальность полёта — свыше тысячи километров. Ракетами планируют вооружить надводные и подводные корабли.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Пентагон начнёт активные испытания гиперзвукового оружия в 2020 году. Об этом сообщил глава стратегического командования США Чарльз Ричард.

Он также подчеркнул, что работа в данном направлении обеспечит стране «постоянное, видимое и глобальное присутствие», которое нацелено на поведение противника на каждом этапе конфликта без пересечения ядерного порога.