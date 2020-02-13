Тема гиперзвуковых разработок в РФ объединяет десятки проектов, рассказал гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Борис Обносов. Он добавил, что специалисты могут создать в ближайшее время межведомственный центр по развитию данных технологий, чтобы сконцентрировать усилия учёных.
В 2018 году глава РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию представил комплексы «Авангард» и «Кинжал». Позже Москва сообщила о подготовке ещё одной гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон»,
Боевые блоки «Авангарда» могут развивать скорость до 20 раз превышающую звуковую. Первый полк, вооружённый данным комплексом, находится в Оренбургской области. По словам разработчиков, «Кинжал» способен преодолеть любые системы ПВО и ПРО, существующие сегодня. Его может нести истребитель-перехватчик МиГ-31.
«Циркон», по обещаниям Минобороны, разгоняется до 9 Махов (в девять раз быстрее звука). Дальность полёта — свыше тысячи километров. Ракетами планируют вооружить надводные и подводные корабли.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Пентагон начнёт активные испытания гиперзвукового оружия в 2020 году. Об этом сообщил глава стратегического командования США Чарльз Ричард.
Он также подчеркнул, что работа в данном направлении обеспечит стране «постоянное, видимое и глобальное присутствие», которое нацелено на поведение противника на каждом этапе конфликта без пересечения ядерного порога.
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