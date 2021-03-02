Forbes: Россия и НАТО отрепетировали войну у берегов Норвегии

https://static.news.ru/photo/d6c98cd6-7b75-11eb-9cc5-96000091f725_660.jpg Фото: mc.nato.int

На прошлой неделе Крайний Север стал зоной условных боевых действий России и Североатлантического альянса. Норвежские, канадские и немецкие военные корабли, истребитель F-35 и бомбардировщики B-1 ВВС США у западного побережья Норвегии отработали задачи по радиоэлектронной борьбе и уничтожению противокорабельных ракет противника. В это же время у восточного побережья Норвегии провёл учения один из самых мощных надводных кораблей в мире — «Маршал Устинов».

В учениях НАТО Dynamic Guard были задействованы фрегат «Галифакс» ВМС Канады, ракетные катера норвежских ВМС «Стейль» и «Сторм», и немецкий танкер «Шпессарт». С авиабазы, расположенной в центральной части Норвегии, на место учений прилетели два американских стратегических бомбардировщика B-1. От налёта вражеской авиации их прикрывали истребители F-35. Подводные лодки НАТО также в это время отрабатывали действия по обнаружению и атаке кораблей противника и прикрытии себя от ударов подводных лодок.

Неудивительно, что пока корабли и самолеты НАТО проводили учения у западного побережья Норвегии, российский флот провёл учения у восточного побережья страны, — сообщает Forbes.

По данным американского издания, российский ракетный крейсер «Маршал Устинов» вышел в Баренцево море из Североморска и отрепетировал удары по подводным лодкам НАТО, скрываясь во фьорде рядом с Норвегией. Корабль отработал взаимодействие с подлодкой и противолодочной авиацией, а также выполнил стрельбы. После завершения манёвров крейсер вернулся в Североморск по обходному маршруту. «Маршал Устинов» отклонился на юг одновременно с прибытием в Норвегию американских бомбардировщиков B-1.

Как писал NEWS.ru, в 2021 году Министерство обороны РФ проведёт масштабные океанические учения в дальней морской зоне. Подготовка к ним уже началась. Предстоящие манёвры окажутся самыми масштабными за последние несколько лет. В них будет отработано, помимо непосредственно межфлотского взаимодействия, также межвидовое, в первую очередь с Воздушно-космическими силами. В будущих учениях примут участие силы Северного и Тихоокеанского флотов. Они станут действовать в разных регионах под единым руководством. При этом штабы будут управлять кораблями, подводными лодками, самолётами в режиме реального времени посредством новых автоматизированных систем.