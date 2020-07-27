Российский Су-27 перехватил над Чёрным морем самолёт-разведчик США

https://static.news.ru/photo/d8b0eb88-d02c-11ea-b8f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский истребитель Су-27 перехватил 27 июля над Чёрным морем американский самолёт-разведчик Р-8А Poseidon.

Самолёт Соединённых Штатов не нарушал границу России и удалился после приближения Су-27 ВКС России.

Российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Чёрного моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель. Для перехвата в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа, — сообщили ТАСС в Национальном центре управления обороной, который входит в состав Минобороны РФ.

После разворота американского разведчика от госграницы РФ российский истребитель вернулся на аэродром базирования. Весь полёт Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено.

Ранее российские истребители были подняты на перехват самолёта-разведчика ВВС Норвегии Р-3С Orion над Баренцевым морем, а над Чёрным морем — разведывательных самолётов Р-8А Poseidon ВМС США, RС-135 ВВС США, беспилотного летательного аппарата MQ-9А Ripper ВВС США. Отмечается, что иностранные самолёты-разведчики не нарушили государственную границу России, а полёты выполнялись в соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

До этого истребители Су-35С и МиГ-31БМ Восточного военного округа вылетали для сопровождения американского самолёта-разведчика над Японским морем. По данным Минобороны РФ, российские средства контроля воздушного пространства обнаружили цель над нейтральными водами Японского моря, направляющуюся к границе РФ. Истребители из состава дежурных по ПВО сил Восточного военного округа после сближения с целью идентифицировали её как самолёт-разведчик ВВС США RC-135, писал NEWS.ru.