Истребители РФ перехватили самолёты-разведчики ВВС Норвегии и США

Российские истребители были подняты на перехват самолёта-разведчика ВВС Норвегии Р-3С «Орион» над Баренцевым морем.
Как
Ещё несколько самолётов-разведчиков были обнаружены над Чёрным морем.
Воздушные цели, выполняющие полёт в направлении государственной границы Российской Федерации, были идентифицированы как разведывательные самолёты: Р-3С «Орион» ВВС Норвегии (над Баренцевым морем) и разведывательные самолёты Р-8А «Посейдон» ВМС США, RС-135 ВВС США, беспилотный летательный аппарат MQ-9А «Рипер» ВВС США (над Черным морем), — говорится в сообщении.
Отмечается, что иностранные самолёты-разведчики не нарушили государственную границу России, а полёты выполнялись в соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.
Накануне истребители Су-35С и МиГ-31БМ Восточного военного округа вылетали для сопровождения американского самолёта-разведчика над Японским морем. По данным Минобороны РФ, российские средства контроля воздушного пространства обнаружили цель над нейтральными водами Японского моря, направляющуюся к границе РФ. Истребители из состава дежурных по ПВО сил Восточного военного округа после сближения с целью идентифицировали её как самолёт-разведчик ВВС США RC-135, писал NEWS.ru.
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