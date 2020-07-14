Истребители РФ перехватили самолёты-разведчики ВВС Норвегии и США

https://static.news.ru/photo/b528f286-c5d8-11ea-87bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские истребители были подняты на перехват самолёта-разведчика ВВС Норвегии Р-3С «Орион» над Баренцевым морем.

Как сообщили ТАСС в Национальном центре управления обороной России, истребители из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота были подняты в воздух для идентификации и перехвата целей.

Ещё несколько самолётов-разведчиков были обнаружены над Чёрным морем.

Воздушные цели, выполняющие полёт в направлении государственной границы Российской Федерации, были идентифицированы как разведывательные самолёты: Р-3С «Орион» ВВС Норвегии (над Баренцевым морем) и разведывательные самолёты Р-8А «Посейдон» ВМС США, RС-135 ВВС США, беспилотный летательный аппарат MQ-9А «Рипер» ВВС США (над Черным морем), — говорится в сообщении.

Отмечается, что иностранные самолёты-разведчики не нарушили государственную границу России, а полёты выполнялись в соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

Накануне истребители Су-35С и МиГ-31БМ Восточного военного округа вылетали для сопровождения американского самолёта-разведчика над Японским морем. По данным Минобороны РФ, российские средства контроля воздушного пространства обнаружили цель над нейтральными водами Японского моря, направляющуюся к границе РФ. Истребители из состава дежурных по ПВО сил Восточного военного округа после сближения с целью идентифицировали её как самолёт-разведчик ВВС США RC-135, писал NEWS.ru.