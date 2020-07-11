Истребители РФ перехватили самолёт США над Японским морем

https://static.news.ru/photo/b3aed020-c366-11ea-a13e-fa163e074e61_660.jpg Истребитель Су-35С Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские истребители Су-35С и МиГ-31БМ Восточного военного округа вылетали для сопровождения американского самолёта-разведчика над Японским морем. Как сообщили в Минобороны РФ, ранее российские средства контроля воздушного пространства обнаружили цель над нейтральными водами Японского моря, направляющуюся к границе РФ.

Для идентификации и перехвата цели в воздух были подняты истребители Су-35С и МиГ-31БМ из состава дежурных по ПВО сил Восточного военного округа, которые после сближения с целью идентифицировали её как самолёт-разведчик ВВС США RC-135, — цитирует ТАСС сообщение Минобороны.

Уточняется, что истребители сопровождали американский самолёт на безопасном расстоянии.

Как писал NEWS.ru, истребители Су-27 морской авиации Черноморского флота 1 июля 2020 года поднимались в воздух для перехвата самолёта-разведчика Военно-воздушных сил Соединённых Штатов. На значительном удалении от российской границы приближающаяся воздушная цель непрерывно сопровождалась российскими радиолокационными средствами контроля. Для её перехвата в воздух подняли многоцелевые истребители Су-27 морской авиации Черноморского флота дежурных сил по ПВО Южного военного округа. Российские истребители приблизились к воздушной цели и идентифицировали её как самолёт-разведчик RC-135W Rivet Joint ВВС США. После этого американский летательный аппарат взял курс на удаление от государственной границы России. Нарушения госграницы РФ не было допущено.