Российский снаряд «Краснополь» модифицировали для воздушных носителей

Фото: MOD Russia / Global Look Press

Начальник Конструкторского бюро приборостроения имени академика А.Г. Шипунова Семен Погорельский в эфире Первого канала заявил, что в России разработали модификацию корректируемого артиллерийского снаряда «Краснополь» для применения с воздушных носителей. Он добавил, что модификация «Краснополя» появилась и для минометов. Отмечается, что данный боеприпас калибра 152 или 155 мм предназначен для поражения целей с первого выстрела.

У «Краснополя» появились модификации для минометов и для применения с воздушных носителей, — сказал Погорельский.

В настоящее время данный снаряд используется артиллерийскими системами Д20, «Акация» и «Мста».

США не хватает артиллерийских снарядов для поставок на Украину, написала ранее газета The Washington Post. По данным издания, в США сейчас за месяц могут выпускать столько боеприпасов для артиллерии, сколько украинские войска выстреливают за два дня. Издание назвало нехватку артиллерийского снаряжения всех видов слабостью Соединенных Штатов, и привело слова командующей сухопутными войсками ВС США Кристин Вормут. Артиллерия калибром 155 мм используется странами НАТО, свое оружие они поставляют и Киеву.