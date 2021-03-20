Российский гиперзвук толкает американцев на модернизацию ПРО

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Власти США собираются усовершенствовать программное обеспечение противоракетной обороны (ПРО) из-за появления у Москвы гиперзвукового оружия. Речь идёт о Системе командования и контроля, боевого управления и связи (C2BMC) — важнейшем элементе ПРО. Целью модернизации может стать усиление защиты от баллистических ракет.

При этом в Вашингтоне сошлись во мнении, что процесс необходимо ускорить — каждый этап внедрения новых составляющих занимает от двух до трёх лет, а у «противной стороны» — то есть у РФ — появляются всё более современные решения, пишет RT со ссылкой на документ Агентства по противоракетной обороне США.

В последние годы противник стремительно разрабатывает новые сложные и перспективные средства поражения, в том числе гиперзвуковые планирующие боевые блоки, а также сверхзвуковые, дозвуковые и гиперзвуковые высокоманёвренные крылатые ракеты, — говорится в постановлении.

C2BMC способна на комплексное реагирование на средства поражения на всех фазах полёта. Она связала комплексы Patriot, THAAD, Aegis, РЛС AN/TPY-2, инфракрасную систему космического базирования (SBIRS) и другие.

Накануне глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу в разговоре с журналистами заявил, что РФ ответит на размещение американских ракет средней и меньшей дальности на территории Европы, Японии и Южной Кореи.

Как ранее передавал NEWS.ru, в будущем полноценный и равноправный диалог РФ с НАТО должен быть восстановлен. В этом есть крайняя нужда. Об этом в беседе с казахстанской прессой рассказал Сергей Шойгу. НАТО в одностороннем порядке заморозила диалог с Москвой в апреле 2014 года. Причиной принятия соответствующего решения стала ситуация на территории Украины и Крыма. После этого военные и РФ, и НАТО периодически находились в контакте.