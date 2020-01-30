https://static.news.ru/photo/a282ea40-4358-11ea-a7b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны России/vk.com

Публикация списка подводных лодок, способных «уничтожить мир» за полчаса, носит политический характер, считает бывший командующий Северным флотом РФ адмирал Вячеслав Попов. По его словам, перечень должен состоять только из субмарин, вооружённых баллистическими ракетами.

Оснащённая крылатой ракетой подлодка «Калибр» лишняя в рейтинге. Военный отметил, что боевые возможности баллистических боеприпасов не сравнятся с крылатыми, и они «гипотетически» могут «уничтожить мир». Адмирал добавил, кроме кораблей США и РФ в список можно включить субмарины Франции, Великобритании и КНР, передаёт портал argumenti.ru.

У ВМФ России авторы статьи выделили «самые тихие субмарины с баллистическими ракетами» проекта 955 «Борей». Компанию в рейтинге им составили подлодки проекта 667БДРМ «Дельфин» и проекта 885М «Ясень-М». Последним журнал приписал возможность подойти к восточному побережью США на 2 тыс. км и поразить цели вплоть до Великих озёр.

ВМС США представлен в списке субмаринами типа «Огайо». В 2021 году планируется начать строительство подлодки типа «Колумбия», однако она должна поступить на вооружение только в 2031 году, отмечает издание.

Ранее NEWS.ru сообщал, что если начнётся война между США и РФ, то последняя проиграет в первые три часа, считают китайские аналитики. Однако есть способ этого избежать, отмечают они. Кремль должен усилить противоракетную оборону, создать новые модели стратегических бомбардировщиков и усовершенствовать средства нанесения ответного ядерного удара.