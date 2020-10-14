Российские Ту-160 совершили полёт над нейтральными водами

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Два российских ракетоносца Ту-160 выполнили 12-часовой полёт над нейтральными водами Баренцева, Норвежского и Северного морей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева, Норвежского и Северного морей, — цитирует ТАСС сообщение ведомства.

При этом в ведомстве отметили, что полёт длился 12 часов, а на отдельных этапах маршрута российские ракетоносцы сопровождались истребителями МиГ-31 морской авиации ВМФ России. Кроме того, за полётом наблюдали самолёты Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании и F-16 ВВС Норвегии.

Ту-160 — сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с крылом изменяемой стреловидности, разработанный в ОКБ Туполева в 1970-х годах. В результате модернизации ракетоносца значительно увеличилась общая эффективность самолёта. В рамках действующего контракта передача в войска модернизированных Ту-160М начнётся в 2021 году, 2 февраля 2020 года модернизированный Ту-160М выполнил первый испытательный полёт.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российские сверхзвуковые стратегические ракетоносцы Ту-160 могут получить гиперзвуковые ракеты комплекса «Кинжал». Проработать проект планируется до конца 2020 года.