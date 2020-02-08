Российские сверхзвуковые стратегические ракетоносцы Ту-160 могут получить гиперзвуковые ракеты комплекса «Кинжал». Проработать проект планируется до конца 2020 года.
Об этом ТАСС
Ракета «Кинжала» является авиационным вариантом боеприпаса оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер».
Ранее была опубликована съёмка с места запуска гиперзвуковой аэробаллистической ракеты «Кинжал» в Чёрном море. Боевую стрельбу провели два истребителя МиГ-31К, ракету выпустили по расположенной на полигоне цели. За учениями наблюдал российский президент Владимир Путин, писал NEWS.ru.
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