https://static.news.ru/photo/d86903e4-4bd5-11ea-8920-fa163e074e61_660.jpg Ракетоносец Ту-160 Фото: Alex Beltyukov/CC BY-SA 3.0/wikimedia.org

Российские сверхзвуковые стратегические ракетоносцы Ту-160 могут получить гиперзвуковые ракеты комплекса «Кинжал». Проработать проект планируется до конца 2020 года.

Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.Неизвестно, носителями «Кинжалов» станут строевые Ту-160 или уже модернизированные Ту-160М.

Ракета «Кинжала» является авиационным вариантом боеприпаса оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер».

Ранее была опубликована съёмка с места запуска гиперзвуковой аэробаллистической ракеты «Кинжал» в Чёрном море. Боевую стрельбу провели два истребителя МиГ-31К, ракету выпустили по расположенной на полигоне цели. За учениями наблюдал российский президент Владимир Путин, писал NEWS.ru.